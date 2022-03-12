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Сегодня, 13:12

«Instagram заблокируют? И слава богу». Резцова — о запрете соцсетей

Кристина Резцова высказалась о возможной блокировке Instagram в России
Владимир Иванов
Обозреватель

Призер Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова высказалась по поводу вероятной блокировки Instagram. Лучшую биатлонистку страны это никак не пугает. Напротив, она считает, что при таких раскладах сможет больше времени уделять семье.

— Знаете чего? Да слава богу, если это заблокируют, — усмехнулась Резцова. —  Потому что я там зависаю очень долго и теряю много времени. Лучше бы погулять сходила с мужем лишний раз!

— А вот было бы у вас несколько сотен подписчиков и потеряй сейчас рекламу, по-другому рассуждали бы.

— Не в деньгах счастье. Не в этом суть. Я получаю удовольствие от того, что занимаюсь любимым делом. Вот это — важно.

Сегодня Резцова заняла второе место в спринте на этапе Кубка СБР в Уфе, уступив 4,7 секунды Ирине Казакевич.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
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