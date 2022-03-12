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Сегодня, 11:40

Драчев оценил итоги мужского спринта на Кубке СБР

Драчев оценил результаты мужского спринта на Кубке СБР по биатлону
Георгий Скобликов

Бывший президент СБР Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» оценил результаты мужского спринта на Кубке Союза биатлонистов России по биатлону.
«Присутствие белорусов на нашем соревновании — очень правильно. Ребята в одной нашей семье. У них, наверное, уже и снега. А в нашей стране еще долго можно проводить соревнования. Пусть они тренируются, бегают, выступают, чтобы не потерять квалификацию в спорте. Конкуренция всегда должна быть. Результаты Логинова и Латыпова? В спортивной форме есть спады и падения, это нормально. Это же не Майе, который выигрывает все гонки подряд», — сказал Драчев «СЭ».
Выиграл первую гонку Кубка СБР белорус Антон Смольский. Второе место занял его соотечественник, Дмитрий Лазовский. Замкнул тройку лидеров Александр Логинов. Трехкратный олимпийский призер Эдуард Латыпов стал лишь 24-м.

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