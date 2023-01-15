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Сегодня, 14:41

Каплина одержала победу в масс-старте на этапе Кубка России по биатлону

Мария Гусева
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Биатлонистка Елизавета Каплина выиграла масс-старт на пятом этапе Кубка России в Рыбинске.

26-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 36 минут и 29,5 секунды, допустив 3 промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла Виктория Сливко (отставание 1.17,6, 2 промаха), третьей стала Анастасия Гореева (1.55,5, 6).

Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Женщины, масс-старт

1. Елизавета Каплина — 36.29,5 (3 промаха).

2. Виктория Сливко — отставание 1.17,6 секунды (2)

3. Анастасия Гореева — 1.55,5 (6)

4. Ксения Довгая — 2.17,6 (4)

5. Екатерина Носкова — 2.30,0 (6)

6. Любовь Калинина — 2.34,5 (4)

Биатлон
Анастасия Гореева
Виктория Сливко
Елизавета Каплина
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