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Сегодня, 20:03

Коновалов: «Сегодня многие отмечали, насколько хорошо работали лыжи у Лизы Каплиной»

Алина Савинова
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Старший тренер женской сборной Югры по биатлону Сергей Коновалов высказался о победах подопечных на этапе Кубка России в Рыбинске.

«Все три представительницы ХМАО-Югры, победившие на Кубке России в Рыбинске, входят в состав сборной команды и их успех – результат плодотворной работы на протяжении всего сезона в группе Истомина и Норицына. Мы с силу возможностей помогаем им в межсборье, находимся постоянно на связи с тренерами сборной и обсуждаем их подготовку. Думаю, что такая взаимосвязь и приносит хорошие результаты.

Отметил бы хорошую работу и нашей сервис-группы. Ребята вместе трудятся уже не первый год и понимают друг друга с полуслова. Каждый ведет работу на своем участке, но при этом они могут друг друга подменить. Сегодня многие отмечали, насколько хорошо работали лыжи у Лизы Каплиной», – цитирует Коновалова Metaratings.ru.

Представительницы Югры выиграли все три гонки на пятом этапе Кубка России по биатлону. Екатерина Носкова победила в спринте, Ксения Довгая стала первой в гонке преследования, а Елизавета Каплина выиграла масс-старт.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/konovalov-mnogie-otmetili-khoroshuyu-rabotu-lyzh-kaplinoi-220080/
Биатлон
Сергей Коновалов
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