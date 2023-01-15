Бабиков одержал победу в масс-старте на этапе Кубка России, Гараничев и Поварницын в тройке

Биатлонист Антон Бабиков одержал победу в масс-старте на 15 км на 5-м этапе Кубка России, который проходит в Ярославской области. Спортсмен показал результат 38 минут 15,4 секунды (0 промахов).

Вторым пришел Евгений Гараничев (+37,7 секунды, два промаха). Третье время показал Александр Поварницын (+49,5, три промаха).

Бабиков является чемпионом мира в эстафете 4х7,5 км и 4-кратным чемпионом Европы.

Биатлон

Кубок России

5-й этап

Рыбинск

Мужчины

Большой масс-старт

1. Антон Бабиков — 38.15,4 (0 промахов)

2. Евгений Гараничев — отставание 37,7 (2)

3. Александр Поварницын — 49,5 (3)

4. Матвей Елисеев — 1.04,9 (2)

5. Андрей Вьюхин — 1.14,8 (3)

6. Дмитрий Абашев — 1.17,4 (2)

7. Вячеслав Малеев — 1.45,7 (3)

8. Вадим Истамгулов — 1.59,9 (1)

9. Карим Халили — 2.20,8 (3)

10. Рустам Каюмов — 2.26,4 (6)

11. Никита Поршнев — 2.26,5 (3)