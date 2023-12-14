Калинина и Бабиков заняли первое место в прологе с дуэльной стрельбой на этапе Кубка Содружества в Уфе
Биатлонисты Любовь Калинина и Антон Бабиков победили в прологе с дуэльной стрельбой на втором этапе Кубка Содружества в Уфе.
Пролог — соревнования, которые проходят перед основной программой Кубка Содружества, чемпионата России и Кубка России в восьми городах страны.
Кубок Содружества
2-й этап. Уфа
Пролог. Дуэльная стрельба
Женщины
1. Любовь Калинина
2. Анастасия Шевченко
3. Виктория Сливко
4. Тамара Дербушева
Мужчины
1. Антон Бабиков
2. Кирилл Бажин
3. Михаил Бурундуков
4. Эдуард Латыпов
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