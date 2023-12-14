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Калинина и Бабиков заняли первое место в прологе с дуэльной стрельбой на этапе Кубка Содружества в Уфе

Виктория Кравченко
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Биатлонисты Любовь Калинина и Антон Бабиков победили в прологе с дуэльной стрельбой на втором этапе Кубка Содружества в Уфе.

Пролог — соревнования, которые проходят перед основной программой Кубка Содружества, чемпионата России и Кубка России в восьми городах страны.

Кубок Содружества

2-й этап. Уфа

Пролог. Дуэльная стрельба

Женщины

1. Любовь Калинина

2. Анастасия Шевченко

3. Виктория Сливко

4. Тамара Дербушева

Мужчины

1. Антон Бабиков

2. Кирилл Бажин

3. Михаил Бурундуков

4. Эдуард Латыпов

Антон Бабиков
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