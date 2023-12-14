Бабиков — о взломанных соцсетях: «Самое обидное, что кто-то обманывает людей от нашего имени»

Биатлонист Антон Бабиков рассказал «СЭ» о том, как мошенники взломали Telegram-канал «Союз трех биатлонистов», который он вел с Александром Логиновым и Александром Поварницыным.

— Что случилось с вашим каналом?

— Нас взломали банальным способом. Об этом думаешь уже после того, как наломал дров. Просто у ребят взломали личные аккаунты и забрали канал. Мы пишем во всякие поддержки, но пока никакой ответной реакции не получаем. Для нас самое обидное, что кто-то обманывает людей от нашего имени. Это самое неприятное. А так — хоть удалите канал, но не обманывайте людей. Кто-то думает, что это мы такими вещами занимаемся. Но это очевидно не наш подчерк общения с аудиторией. Кто-то нормально работает, а кто-то целым офисом сидят и людей обманывает. Это неприятно. Их еще найти не могут. Вроде все относительно развито в IT-индустрии. Но что поделать? — сказал Бабиков «СЭ».

13 декабря комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что мошенники взломали Telegram-канал российских Бабикова, Логинова и Поварницына.