Бабиков — о победе в прологе: «На себя не ставил. Думал, кто-то будет рискованнее стрелять»
Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свою победу в стрелковом прологе перед стартом этапа Кубка Содружества в Уфе. В финале Бабиков опередил Кирилла Бажина.
— Насколько родные стены помогают?
— Не отношусь к этому как к помощи или излишнему стрессу. Рад, что пришли молодые биатлонисты. Хотелось показать, что в любых условиях, даже когда не наш стандартный формат, нужно уметь работать. Вроде бы это не чемпионат мира. Но все равно этот формат непривычный. Здесь тоже нужно уметь бороться.
— Азарт чувствовал?
— Да, конечно. Плюс холод вносил свои коррективы. Неплохо. Вполне весело прошло.
— К пристрелкам Логинова, наверное, уже привык?
— Да. На нашем уровне мы не говорим товарищу поправку или как нужно сделать. Мы просто показываем, как ты отстрелял. А какую нужно делать, мы уже сами принимаем решение. Я доверяю абсолютно Александру. Никаких проблем нет.
— Сам на себя ставил?
— Нет. Думал, что кто-то будет более рискованно стрелять. За 39 секунд стрельнул в финале. Думаю, что летом мы можем в районе 32-33 секунд. Сейчас из-за того, что скользко, холодно. Не такие быстрые показатели сегодня. Больше мандража. Приходилось отталкиваться от соперников, — сказал Бабиков «СЭ».