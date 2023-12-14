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Бабиков — о победе в прологе: «На себя не ставил. Думал, кто-то будет рискованнее стрелять»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свою победу в стрелковом прологе перед стартом этапа Кубка Содружества в Уфе. В финале Бабиков опередил Кирилла Бажина.

— Насколько родные стены помогают?

— Не отношусь к этому как к помощи или излишнему стрессу. Рад, что пришли молодые биатлонисты. Хотелось показать, что в любых условиях, даже когда не наш стандартный формат, нужно уметь работать. Вроде бы это не чемпионат мира. Но все равно этот формат непривычный. Здесь тоже нужно уметь бороться.

— Азарт чувствовал?

— Да, конечно. Плюс холод вносил свои коррективы. Неплохо. Вполне весело прошло.

— К пристрелкам Логинова, наверное, уже привык?

— Да. На нашем уровне мы не говорим товарищу поправку или как нужно сделать. Мы просто показываем, как ты отстрелял. А какую нужно делать, мы уже сами принимаем решение. Я доверяю абсолютно Александру. Никаких проблем нет.

— Сам на себя ставил?

— Нет. Думал, что кто-то будет более рискованно стрелять. За 39 секунд стрельнул в финале. Думаю, что летом мы можем в районе 32-33 секунд. Сейчас из-за того, что скользко, холодно. Не такие быстрые показатели сегодня. Больше мандража. Приходилось отталкиваться от соперников, — сказал Бабиков «СЭ».

Биатлон
Антон Бабиков
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