Истомин: «Не хватает таких лидеров, как Кристина Резцова и Светлана Миронова, которые могли бы усилить конкуренцию»

Старший тренер женской сборной России Артем Истомин поделился мнением об уровне подготовки российской биатлонистки Анастасии Гореевой.

«Гореева умеет бежать финишные круги на морально-волевых и концентрироваться на рубеже, что показала ее стрельба до преследования, когда она три гонки прошла с чистой стрельбой, а это уже говорит об определенном уровне, который она достигла. Другое дело, что ее функциональная готовность не на том уровне, чтобы с начала дистанции задавать высокий темп, как может делать та же Лиза Каплина», — приводит Metaratings.ru слова Истомина.

Также он высказался о конкуренции на этапах Кубка России по биатлону.

«Конечно, не хватает таких лидеров, как Кристина Резцова и Светлана Миронова, которые могли бы еще больше усилить эту конкуренцию. С ними девушкам было бы интереснее конкурировать», — добавил специалист.

Сегодня, 11 декабря, Гореева победила в большом масс-старте на третьем этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.