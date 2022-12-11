Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Биатлон

11 декабря, 17:40

Истомин: «Не хватает таких лидеров, как Кристина Резцова и Светлана Миронова, которые могли бы усилить конкуренцию»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Старший тренер женской сборной России Артем Истомин поделился мнением об уровне подготовки российской биатлонистки Анастасии Гореевой.

«Гореева умеет бежать финишные круги на морально-волевых и концентрироваться на рубеже, что показала ее стрельба до преследования, когда она три гонки прошла с чистой стрельбой, а это уже говорит об определенном уровне, который она достигла. Другое дело, что ее функциональная готовность не на том уровне, чтобы с начала дистанции задавать высокий темп, как может делать та же Лиза Каплина», — приводит Metaratings.ru слова Истомина.

Также он высказался о конкуренции на этапах Кубка России по биатлону.

«Конечно, не хватает таких лидеров, как Кристина Резцова и Светлана Миронова, которые могли бы еще больше усилить эту конкуренцию. С ними девушкам было бы интереснее конкурировать», — добавил специалист.

Сегодня, 11 декабря, Гореева победила в большом масс-старте на третьем этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.

Источник: https://metaratings.ru/news/istomin-ne-khvataet-takikh-liderov-kak-reztsova-i-mironova-kotorye-mogli-by-usilit-konkurentsiyu-1436926/
Биатлон
Анастасия Гореева
0
Читайте также
Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?
Американский футболист спал с женой партнера по сборной. Без него США опозорились на ЧМ
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нуждов: «Я вижу у Гореевой безусловный прогресс по результатам»

Халили: «Серохвостов на сегодняшний день недосягаем. Поздравляю его с победой»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости