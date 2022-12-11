Халили: «Серохвостов на сегодняшний день недосягаем. Поздравляю его с победой»

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал третье место в масс-старте на третьем этапе Кубка России-2022/2023. Победителем гонки стал Даниил Серохвостов.

«Один из самых тяжелых гоночных дней в моей жизни. На этой неделе приходилось бороться с самим собой и я счастлив, что смог сегодня хотя бы добраться до финишной черты. Все еще в ожидании хоть какой-то формы, но я рад за лидера нашей сборной Серохвостова и поздравляю его с победой. На сегодняшний день он недосягаем и восхититься его полетом по дистанции удается только в повторе по телевизору, потому что на трассе он просто не оставляет шансов проехаться с ним хоть немного», — написал Халили в своих соцсетях.

В личном зачете Кубка России на данный момент Халили занимает четвертое место (43 очка), лидирует — Серохвостов (60 очков).