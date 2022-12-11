Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Биатлон

11 декабря, 15:07

Нуждов: «Я вижу у Гореевой безусловный прогресс по результатам»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов прокомментировал победу Анастасии Гореевой в большом масс-старте на третьем этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.

«Когда представитель нашего региона побеждает, это вызывает только положительные эмоции. Надеюсь, что Настя продолжит и дальше так же успешно выступать. Пока я вижу у нее безусловный прогресс по результатам, но сезон длинный, а потому рано делать окончательные выводы по гонкам первой трети сезона. Пока у нее получается хорошо, а окончательные итоги будем подводить в конце сезона. Сейчас я бы сказал, что начало сезона обнадеживающее», — цитирует Metaratings.ru Нуждова.

Тамара Дербушева заняла второе место, Виктория Сливко стала третьей.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Анастасия Гореева
Виктория Сливко
Тамара Дербушева
0
Читайте также
Американский футболист спал с женой партнера по сборной. Без него США опозорились на ЧМ
Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Редькин: «Носкова усвоит урок, что нужно бороться до последнего сантиметра»

Истомин: «Не хватает таких лидеров, как Кристина Резцова и Светлана Миронова, которые могли бы усилить конкуренцию»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости