Чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен прокомментировала слова французского биатлониста Мартена Фуркада о решении ВАДА по России.

— Я категорически против, чтобы сами спортсмены, даже спортсмены других стран эту ситуацию каким-то образом освещали, — сказала Чен в эфире радио «Эхо Москвы». — Потому что их дело, наше дело — соревноваться. Начинать друг на друга нападки — это не очень красиво. Он довольно давно высказывается, высказывается по разным, то категорически против, то чуть-чуть за, теперь опять...

Это не его дело, не его компетенция и разговоры. Он должен бегать хорошо на лыжах, стрелять, выступать за свою французскую сборную. Им манипулируют. Поэтому многие спортсмены не идут на эти манипуляции, они не хотят это озвучивать и комментировать, они говорят: «Наше дело выступать». Будет принято решение — будут выступать, не будет принято решение — не будут выступать. Они в любом случае выступают. Мартен Фуркад у нас готовится к олимпиаде через два года. Что ему комментировать?