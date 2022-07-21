IBU рассмотрит вопрос участия российских биатлонистов в международных соревнованиях в сентябре

Международном союзе биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос об участии российских биатлонистов в предстоящем сезоне в международных соревнованиях в сентябре.

«Наложенное исполкомом отстранение всегда действует до следующего очередного конгресса. Устав IBU гласит, что «приостановление или другие санкции перестают действовать после следующего очередного заседания конгресса, если конгресс не примет соответствующего решения на этом заседании», — цитирует ТАСС представителя IBU.

Вопрос допуска российских и белорусских биатлонистов к участию в международных соревнованиях будет рассматриваться на конгрессе IBU, который пройдет в австрийском Зальцбурге с 15 по 18 сентября.

В начале марта IBU отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов под эгидой организации. Позже было приостанавлено членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.