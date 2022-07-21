Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:59

IBU рассмотрит вопрос участия российских биатлонистов в международных соревнованиях в сентябре

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Международном союзе биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос об участии российских биатлонистов в предстоящем сезоне в международных соревнованиях в сентябре.

«Наложенное исполкомом отстранение всегда действует до следующего очередного конгресса. Устав IBU гласит, что «приостановление или другие санкции перестают действовать после следующего очередного заседания конгресса, если конгресс не примет соответствующего решения на этом заседании», — цитирует ТАСС представителя IBU.

Вопрос допуска российских и белорусских биатлонистов к участию в международных соревнованиях будет рассматриваться на конгрессе IBU, который пройдет в австрийском Зальцбурге с 15 по 18 сентября.

В начале марта IBU отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов под эгидой организации. Позже было приостанавлено членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.

Источник: https://tass.ru/sport/15274723
Биатлон
СБР
0
Читайте также
Желтый арбуз: польза и вред
Петр Ян возвращается в чемпионскую гонку. Кто такой Шон О’Мэлли и поможет ли друг Снуп Догга главному россиянину в UFC
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Аршавин об отстранении российских клубов: «Самый ранний вариант возвращения в еврокубки — 2025 год»
«Спорт слишком политизирован». Новая чемпионка мира вступилась за россиян
Чемпионка мира Паттерсон об отстранении россиян: «Спорт стал слишком политизирован»
В ИИХФ заявили, что сейчас рано восстанавливать контакт с Россией
Забияко раньше встречалась с режиссером. Драматичная история любви и жизни фигуристки
Щербакову, Трусову и Валиеву ждут в Китае. Замена японским шоу найдена?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент IBU выразил соболезнования в связи с гибелью российского биатлониста Малиновского
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости