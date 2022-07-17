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Президент IBU выразил соболезнования в связи с гибелью российского биатлониста Малиновского

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин выразил соболезнования в связи с гибелью российского биатлониста Игоря Малиновского.

«IBU и вся биатлонная семья скорбит о потере Игоря Малиновского, пятикратного чемпиона мира среди юниоров и участника Кубка мира. Его всегда будут помнить как великого биатлониста, выражаем соболезнования его семье», — сказал Далин ТАСС.

Коммерческий вертолет под управлением Малиновского в субботу пропал на пути следования из поселка Мильково к кальдере вулкана Узон через Долину гейзеров на Камчатке. В воскресенье спасатели нашли обломки вертолета, пилот и двое пассажиров погибли.

Игорь Малиновский
Олле Далин
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