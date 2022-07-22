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Сегодня, 09:20

Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Жураускайте

Сергей Разин
корреспондент
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Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ биатлонистки Лидии Жураускайте, сообщается на сайте Кремля.

«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — говорится в документе.

В конце 2021 года Жираускайте приняла решение сменить гражданство и выступать за Литву на Олимпиаде-2026 в Италии. Прадед спортсменки был литовцем, поэтому гражданство Литвы может быть восстановлено, если отказаться от российского паспорта.

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