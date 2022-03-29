Алексей Нуждов отреагировал на решение IBU приостановить членство СБР в организации

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членства СБР в организации.

«Конечно, это было ожидаемое решение. IBU ранее уже писал нам письмо, там просили наш взгляд на ситуацию. По его тексту все уже было понятно. На наш взгляд, это была чистая формальность. Мы так это истолковывали, так что решение было делом времени. Мы жили именно в этой парадигме в последнее время.

Мы еще до первого письма IBU понимали, что велика вероятность приостановления членства, поэтому никто сложа руки не сидел и не сидит. У нас и у Министерства спорта идет работа по будущему", — цитирует Нуждова РИА «Новости Спорт».

Сегодня, 29 марта, исполком IBU приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона в организации.

Российских биатлонистов еще раньше лишили права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. В ответ на это российские команды решили досрочно завершить международный сезон, а в СБР заявили о намерении оспорить решение о нейтральном статусе биатлонистов в CAS.