Белорусские биатлонисты выступят на чемпионате России по биатлону

Чемпионат России по биатлону в Тюмени будет носить открытый статус. На соревнованиях выступят белорусские спортсмены.

В состав национальной команды войдут Анна Сола, Ирина Лещенко, Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская, Аделина Сабитова, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Александр Кошин, Илья Авсеенко, Степан Данилов и Иван Тулатин, сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона в социальных сетях.

Чемпионат России пройдет с 30 марта по 3 апреля. Ранее белорусские биатлонисты выступали на этапе Кубка России в Уфе 12-16 марта.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.