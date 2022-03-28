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28 марта, 17:12

Белорусские биатлонисты выступят на чемпионате России по биатлону

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпионат России по биатлону в Тюмени будет носить открытый статус. На соревнованиях выступят белорусские спортсмены.

В состав национальной команды войдут Анна Сола, Ирина Лещенко, Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская, Аделина Сабитова, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Александр Кошин, Илья Авсеенко, Степан Данилов и Иван Тулатин, сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона в социальных сетях.

Чемпионат России пройдет с 30 марта по 3 апреля. Ранее белорусские биатлонисты выступали на этапе Кубка России в Уфе 12-16 марта.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
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