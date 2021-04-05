Губерниев считает справедливым рейтинг СБР за прошедший сезон

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал рейтинг СБР, в котором Александр Логинов и Светлана Миронова стали лучшими по итогам сезона 2020/2021.

«Нет причин не доверять этому рейтингу. Латыпов расцветает. Это благодаря не только Каминскому, но и Максимову. Его стрелковые методики пришлись ко двору. Он сейчас становится не только настоящим лидером сборной, но и претендентом на олимпийскую победу. У Логинова очевидный кризис, чемпионат России это показал. У него и ошибки, и пробелы в подготовке. Долгое время он выполнял работу в одиночестве. Меня рейтинг совсем не удивил, ребята благодаря чемпионату России очень здорово повысили свои акции», — сказал Губерниев «СЭ».

Александр Логинов не занял первое место в рейтинге СБР впервые с 2018 года.

(Владимир Пушкарев)