Драчев считает заслуженным первое место Латыпова в рейтинге СБР

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал рейтинг СБР, в котором Александр Логинов и Светлана Миронова стали лучшими по итогам сезона 2020/2021.

«Насколько он справедливый? Тут, конечно, вопросов много, — сказал Драчев «СЭ». — У нас существует два рейтинга: один — внутрироссийский, а второй — международный. И результаты этого рейтинга зависят от выступления на Кубке России или Кубке мира. Объективно ли это? Как говорится, сколько людей — столько и мнений. Латыпов первый в рейтинге, и на мой взгляд, это полностью заслуженно. Он весь сезон выступал и даже показывал неплохие результаты в конце. Хотя Александр Логинов, с его потенциалом, должен всегда побеждать. Мы видели это все предыдущие 3 года. Жизнь идет, и молодежь растет. Дай Бог, чтобы Латыпов с Елисеевым продолжали также расти».

Драчев также считает, что в рейтинге присутствует дисбаланс между внутренними и международными соревнованиями. Тем не менее, экс-глава СБР утверждает, что на рейтинг обращать внимание не стоит, так как он несет в себе только статистические данные, которые не дают особых привилегий или финансовых прибавок.

Сегодня, 5 апреля, Союз биатлонистов России опубликовал рейтинг спортсменов, по итогам завершившегося сезона. Александр Логинов не занял первое место в рейтинге СБР впервые с 2018 года.

(Артем Бухаев)