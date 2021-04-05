Латыпов и Миронова стали лучшими в рейтинге СБР по итогам сезона
13:14
Эдуард Латыпов и Светлана Миронова стали лучшими в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона, информирует сайт организации.
Впервые с 2018 года Александр Логинов уступил лидерство в рейтинге.
Первая тройка рейтинга у мужчин выгляди так:
1. Эдуард Латыпов — 1315 очков
2. Матвей Елисеев (1306)
3. Александр Логинов (1284)
Топ-3 женского рейтинга:
1. Светлана Миронова (1360)
2. Ульяна Кайшева (1227)
3. Лариса Куклина (1154).
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