Латыпов и Миронова стали лучшими в рейтинге СБР по итогам сезона

Эдуард Латыпов и Светлана Миронова стали лучшими в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона, информирует сайт организации.

Впервые с 2018 года Александр Логинов уступил лидерство в рейтинге.

Первая тройка рейтинга у мужчин выгляди так:

1. Эдуард Латыпов — 1315 очков

2. Матвей Елисеев (1306)

3. Александр Логинов (1284)

Топ-3 женского рейтинга:

1. Светлана Миронова (1360)

2. Ульяна Кайшева (1227)

3. Лариса Куклина (1154).