Губерниев ответил на критику: «Зайцы, не учите меня жить, лучше помогите материально»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику в свой адрес за репортаж чемпионата Европы и оценку деятельности тренерского штаба сборной России.

«С интересном читаю иных, что дело комментатора — комментировать гонку, а не советы тренерам давать и т. д.! Зайцы, не учите меня жить, лучше помогите материально», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, Губерниев вчера, 31 января, во время репортажа смешанной эстафеты на чемпионате Европы возмутился подготовкой российских спортсменов. После гонки Журналист раскритиковал тренерский штаб сборной России за выбор состава на смешанную эстафету.

Сборная России впервые с 1995 года не взяла ни одной золотой медали на ЧЕ.