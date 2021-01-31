Васильев расстроен, что российские биатлонисты не смогли завоевать золото в сингл-миксте на ЧЕ

Лариса Куклина и Евгений Гараничев уступили в сингл-миксте на чемпионате Европы в Польше и заняли третье место. Победителями стали немцы, серебро взяли французы.

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты сборной России в сингл-миксте на чемпионате Европы.

— Конечно, счастье было рядом, но в этом и заключается мастерство спортсмена, который может реализовать все свои приобретенные навыки, все свое мастерство именно в нужный момент, в нужное время. В этом и заключается «класс» спортсмена, но к сожалению мы не смогли, поэтому очень досадно, но третье место тоже здорово, есть медаль. Другое дело, когда начинаешь задумываться о том, что всё-таки там нет ведущих спортсменов, это, конечно, немного расстраивает, даже при их отсутствии мы не можем выигрывать золотые медали на чемпионате Европы.

(Василиса Залесская)