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Расследование в отношении Бессеберга должно завершиться до конца марта

17:50
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Независимый орган по противодействию негативным явлениям в биатлоне намерен завершить разбирательство в отношении бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга до конца марта, сообщает TV2.

28 января Независимая комиссия Международного союза биатлонистов признала Бессеберга и бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш в защите интересов российских биатлонистов в допинговых скандалах.

Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, считает, что это только начало выкоренения коррупции в спорте.

«Мы рады, что наша работа помогла этой комиссии в расследовании, и мы по-прежнему готовы оказывать помощь правоохранительным органам и IBU любым возможным способом в оставшейся части этого дела», — приводит слова Баньки официальный сайт ВАДА.

Андерс Бессеберг был президентом IBU с 1993 года по 2018-й.

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