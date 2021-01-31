Комментатор Дмитрий Губерниев во время своего репортажа смешанной эстафеты на чемпионате Европы был возмущен выступлением российской биатлонистки Полины Шевниной.

Журналист обратился к руководству СБР и тренерскому штабу с вопросом, почему спортсмены так плохо подготовлены.

«Хочу спросить у тренеров российской сборной. Вы не видите, что не готова? Какого... — дальше продолжайте — вы ставите спортсмена, если не готова Шевнина, — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ». — Это первенство водокачки что ли? Виктор Майгуров, президент СБР. После 5 километров Шевнина минуту проигрывает, 15-й результат.



Ребят, мы куда приехали? Я этого не понимаю. Союзу биатлонистов, тренерам сборной, Валерию Польховскому вопросы задаем. Конечно, мы щадим наших тренеров. Сергей Коновалов, что вы творите? У вас выбрать некого, если не готова Шевнина? Еле ноги передвигает, еще в стрелковой части выступает слабо. Чтобы мы получали минуту против грозных спортсменов из Монголии, я не пойму? Нас кто обыгрывает тут? Зла не хватает. Воистину. И так выступаем не очень, честно говоря».