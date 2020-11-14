Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что независимая комиссия под руководством английского юриста Джонатана Тейлора пришла к выводу, что Международный союз биатлонистов не передавал Союзу биатлонистов России и Российскому антидопинговому агентству никаких данных по «грязным» биологическим паспортам биатлонистов для их сокрытия.

«Неужели старик Родченков соврамши? Как же так, он же честный, борется с кровавым режимом, порядочный он человек! Григорий, ну как же так? Вылезешь из ж***, дай знать людям, передай сведения, новые показания передай, кудрявый мой... козлик...» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.