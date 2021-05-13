Гараничев первым среди биатлонистов сборной России привился от коронавируса

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский сообщил о том, что биатлонист Евгений Гараничев привился от коронавируса.

«Гараничев первым и пока единственным из спортсменов сборной России сделал прививку от COVID-19. Наши спортсмены всегда очень неохотно прививаются, боясь осложнений. Но в данном случае я не вижу другого пути. У ребят много контактов при постоянных переездах, и риск заразиться очень велик», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) настоятельно рекомендовал спортсменам привиться от коронавируса.

В минувшем сезоне Гараничев занял 27-е место в общем зачете Кубка мира.