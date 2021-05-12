Президент СБР рассказал о подготовке сборной России к Олимпийским играм

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о подготовке сборной России к Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

«Группа Каминского планирует начать сезон в Бельмекене, группа Шашилова и Башкирова — в Сочи, группа Куваева — на Семинском перевале. Сделан акцент в сторону среднегорной подготовки, это связано с проведением Олимпийских игр. Данная тактика не нова, в свое время и Антон Шипулин начинал сезон на Бельмекене. Есть определенный опыт.

У нас есть план А и план Б у всех команд. План А — с заграничными сборами, план Б — в большей степени с российскими сборами. Мы рассматриваем подготовку и в Вуокатти, и в Отепя, и в Австрии. Посмотрим, что будет с ограничениями по ковиду. Будем делать акцент на те заграничные сборы, которые мы не можем заменить российскими базами.

Думаю, что за границу поедем как минимум осенью, в тот же Рамзау, куда мы привыкли ездить. Возможно, съездим в Финляндию покататься в лыжном тоннеле на снегу. Возможно, будет сбор в Германии или Австрии для сервиса оружия. Но однозначно на 100% сегодня сказать невозможно», — цитирует Майгурова официальный сайт СБР.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) объявил о разделении основного состава сборной страны на две группы. Мужской состав к олимпийскому сезону будут готовить Юрий Каминский и Сергей Башкиров, женский — Михаил Шашилов и Евгений Куваев.