Объявлен состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил окончательный состав национальный команды на сезон-2021/2022, информирует сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Состав сборной России:

Мужчины

Группа Юрия Каминского: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.

Группа Сергея Башкирова: Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков.

Женщины

Группа Михаила Шашилова: Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко.

Группа Евгения Куваева: Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.

Напомним, что мужская сборная России заняла четвертое место в Кубка наций в прошедшем сезоне. Женская команда стала шестой.