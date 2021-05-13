Объявлен состав сборной России по биатлону на следующий сезон
Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил окончательный состав национальный команды на сезон-2021/2022, информирует сайт Союза биатлонистов России (СБР).
Состав сборной России:
Мужчины
Группа Юрия Каминского: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.
Группа Сергея Башкирова: Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков.
Женщины
Группа Михаила Шашилова: Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко.
Группа Евгения Куваева: Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.
Напомним, что мужская сборная России заняла четвертое место в Кубка наций в прошедшем сезоне. Женская команда стала шестой.
Дополнительная информация:
https://www.biathlonrus.com/news/opredeleny-sostavy-sbornoy-rossii-po-biatlonu/
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