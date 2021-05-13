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Объявлен состав сборной России по биатлону на следующий сезон

15:13
Объявлен состав сборной России по биатлону на следующий сезон. Фото СБР
Объявлен состав сборной России по биатлону на следующий сезон. Фото СБР

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил окончательный состав национальный команды на сезон-2021/2022, информирует сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Состав сборной России:

Мужчины

Группа Юрия Каминского: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.

Группа Сергея Башкирова: Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков.

Женщины

Группа Михаила Шашилова: Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко.

Группа Евгения Куваева: Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.

Напомним, что мужская сборная России заняла четвертое место в Кубка наций в прошедшем сезоне. Женская команда стала шестой.

Дополнительная информация:

https://www.biathlonrus.com/news/opredeleny-sostavy-sbornoy-rossii-po-biatlonu/

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