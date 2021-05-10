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Экхофф получила за сезон рекордную сумму призовых в женском биатлоне

19:00
Тириль Экхофф. Фото AFP
Тириль Экхофф. Фото AFP
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заработала 386 000 евро за выступления на этапах Кубка мира в сезоне-2020/21. Это рекордная сумма призовых в женском биатлоне, сообщает Ski-nordique.

На втором месте по сумме призовых еще одна норвежка Марте Ольсбу Ройселанн, она заработала 254 000 евро. Третья — шведка Ханна Оберг (196 000).

Представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер за выступление на Кубке мира получила 168 000 евро (4), итальянка Доротея Вирер — 165 000 (5), немка Франциска Пройс — 161 000 (6).

На седьмом месте по сумме расположилась норвежка Ингрид Тандревольд (153 000 евро), на восьмом — белорусская биатлонистка Динара Алимбекова (126 000), на девятом — француженка Анаис Шевалье (120 000), на 10-м — немка Дениз Херманн (110 000).

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