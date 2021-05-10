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Российская биатлонистка Ирина Старых объявила о завершении карьеры

11:28
Ирина Старых. Фото СБР
Ирина Старых. Фото СБР
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Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский сообщил о том, что четырехкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых завершила карьеру.

В сентябре 2020 года спортсменка перенесла операцию на спине и пропустила зимний сезон.

«Она завершила карьеру. После операции на позвоночнике она не смогла восстановить здоровье настолько, чтобы это позволило тренироваться», — цитирует Кугаевского ТАСС.

Отметим, в последние годы у 33-летней биатлонистки неоднократно случался рецидив травмы спины.

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