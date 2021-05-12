Биатлонисты сборной России летом будут прививаться от коронавируса

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что СБР будет прививать российских спортсменов от коронавируса.

«Врачи говорят, что у тех спортсменов, которые переболели COVID-19, антитела в организме сохраняются недолго, до полугода. Конечно, мы будем прививать спортсменов, это необходимо. Мы сделаем это в течение лета для того, чтобы гарантировать сезон без заболеваний.

Все будет сделано централизованно. Возможно, первый этап вакцинации спортсмены пройдут между сборами, потом пригласим специалиста, который проведет второй этап уже на сборе. Начнем в июне-июле», — цитирует Майгурова официальный сайт СБР.

В следующем сезоне запланированы Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.