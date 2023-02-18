Латыпов — о гонке преследования: «Бежал сам с собой и боролся с какими-то своими недостатками»

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о том, как боролся с самим собой в гонке преследования на шестом этапе Кубка России.

«Ставил задачу перед собой ровно подходить на каждый огневой рубеж и качественно отработать на стрельбе. Это получилось. Я контролировал и ход на дистанции, и подход к рубежу. Я бежал сам с собой и боролся с какими-то своими недостатками. Нечасто получается бежать с таким отрывом. В любом случае нужно не расслабляться, а идти с должным внутренним настроем, который был перед стартом. Это биатлон, и всегда надо быть начеку», — приводит Metaratings.ru слова Латыпова.

Также он поделился ожиданиями от предстоящего масс-старта.

«Буду все делать для того, чтобы продолжить победную серию в масс-старте завтра, так как стремлюсь побеждать в каждой гонке. Надеюсь, что завтра получится побороться за победу. Мы готовимся к тому, чтобы бороться на дистанции и в том числе в финишном створе», — добавил биатлонист.

Латыпов выиграл гонку преследования в рамках шестого этапа Кубка России по биатлону в Чайковском. Халили занял второе место. Третьим стал Кирилл Бажин.

19 февраля в Чайковском пройдут мужской и женский масс-старты.