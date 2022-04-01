Драчев: «Белорусские биатлонисты сейчас сильнее российских»
Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев поделился мнением о выступлении белорусских и российских биатлонистов.
«Уровень белорусских спортсменов очень высокий, поэтому наши нередко им проигрывают. В биатлоне многое зависит от функционального состояния на данный момент. Белорусы очень хорошо подготовились к окончанию сезона», — приводит слова Драчева ТАСС.
На Кубке Союза биатлонистов России в Уфе сборная Белоруссии завоевала четыре золотые медали, у россиян — две. На открытом чемпионате России в Тюмени белорусы завоевали одно золото.
Источник: https://tass.ru/sport/14252821
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