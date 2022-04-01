Драчев: «Белорусские биатлонисты сейчас сильнее российских»

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев поделился мнением о выступлении белорусских и российских биатлонистов.

«Уровень белорусских спортсменов очень высокий, поэтому наши нередко им проигрывают. В биатлоне многое зависит от функционального состояния на данный момент. Белорусы очень хорошо подготовились к окончанию сезона», — приводит слова Драчева ТАСС.

На Кубке Союза биатлонистов России в Уфе сборная Белоруссии завоевала четыре золотые медали, у россиян — две. На открытом чемпионате России в Тюмени белорусы завоевали одно золото.