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«Настоящий красавец!». Резцова — о решении Фуркада разорвать французский флаг, сделав российский триколор

Резцова заявила, что не ожидала от Фуркада такой поддержки
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» высказался о решении Симона Фуркада разрезать французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров.

«Настоящий красавец! Молодец. Это поддержка, которая нам нужна. Я не ожидала», — сказала Резцова «СЭ».

2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

Анфиса Резцова
Симон Фуркад
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