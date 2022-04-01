Резцова заявила, что не ожидала от Фуркада такой поддержки

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» высказался о решении Симона Фуркада разрезать французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров.

«Настоящий красавец! Молодец. Это поддержка, которая нам нужна. Я не ожидала», — сказала Резцова «СЭ».

2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.