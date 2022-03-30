Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Даниила Серохвостова в спринте на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«Он выиграл бы даже с двумя штрафными кругами. Очень хороший результат, молодец. Под конец сезона здорово разбежался. Даниил доказывает, что он не зря поехал на Олимпийские игры. Его результаты впечатляют, но назвать его главной надеждой нашего биатлона нельзя. Судят не по одной гонке. Очень важна стабильность. Я хочу верить, что она придет к Даниилу. Нам нужны сильные молодые спортсмены, которые придут на смену нашим лидерам», — сказал Васильев «СЭ».

30 марта 22-летний Серохвостов преодолел дистанцию за 24 минуты и 51,7 секунды, допустив 1 промах на двух огневых рубежах.

Второе место занял Эдуард Латыпов, который сделал 2 промаха и проиграл Серохвостову 42,9 секунды. На третьей строчке — Карим Халили (отставание 49,2 секунды; 1 промах).