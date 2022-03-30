Майгуров и Каминский не знают про сотрясение у Александра Логинова

Телеграм-канал «Арена Урала» сообщил, что чемпион мира-2017 Александр Логинов получил сотрясение мозга и пропустил неделю тренировок перед чемпионатом России.

«СЭ» уточнил информацию у Виктора Майгурова и Юрия Каминского, но ни президент СБР, ни старший мужской сборной ничего об этой ситуации не знают.

Сегодня, 30 марта, Логинов занял десятое место в спринте на чемпионате России. Первое место занял Даниил Серохвостов. Вторым стал Эдуард Латыпов. Замкнул тройку Карим Халили.

О сотрясении мозга Логинова стало известно перед стартом. Сообщалось, что примерно неделю назад 30-летний биатлонист упал во время одной из тренировок.