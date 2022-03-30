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Сегодня, 09:56

Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Даниил Серохвостов стал чемпионом России по биатлону в спринте
Иван Торопцев
Корреспондент
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Даниил Серохвостов.
Фото Global Look Press

Даниил Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.

Серохвостов преодолел дистанцию за 24 минуты и 51,7 секунды, допустив 1 промах на двух огневых рубежах.

Второе место занял Эдуард Латыпов, который сделал 2 промаха и проиграл Серохвостову 42,9 секунды. На третьей строчке — Карим Халили (отставание 49,2 секунды; 1 промах).

Сегодня в рамках чемпионата России по биатлону также состоится женский спринт. Начало — в 12.30 (мск).

Биатлон
Сборная России по биатлону
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