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Сегодня, 11:30

Губерниев прокомментировал победу Серохвостова в спринте на чемпионате России

Губерниев считает, что Серохвостов показал запредельный уровень в спринте на чемпионате России
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Серохвостов.
Фото Global Look Press

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о победе Даниила Серохвостова в спринте на чемпионате России в Тюмени.

30 марта 22-летний Серохвостов преодолел дистанцию за 24 минуты и 51,7 секунды, допустив 1 промах на двух огневых рубежах.

«Запредельный уровень! Хорошая конкуренция, но сегодня хотелось больше неожиданностей. Чтобы кто-то из молодежи выстрелил. А так, мы видим сборников. Серохвостов, конечно, на голову всех сильнее. Но есть объективные причины: Латыпов отравился. Он болел. Ну, а так, в целом все нормально», — сказал Губериниев «СЭ».

Второе место в спринте занял Эдуард Латыпов (2 промаха) и проиграл Серохвостову 42,9 секунды. На третьей строчке — Карим Халили (отставание 49,2 секунды; 1 промах).

Сборная России по биатлону
Дмитрий Губерниев
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