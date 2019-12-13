Дмитрий Малышко: «Мало кто был удивлен решением ВАДА»

Российский биатлонист Дмитрий Малышко заявил, что не удивлен решением ВАДА наложить санкции на Россию. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

— Все спортсмены знали итог, мало кто был удивлен решением. Никаких сюрпризов, — цитирует ТАСС Малышко. — Да, информационное пространство взорвалось, но для нас ничего нового не было. Поэтому приехали в Хохфильцен и принялись за свое обычное дело, так что сейчас думаем только о выступлении в Кубке мира.