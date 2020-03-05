Дмитрий Губерниев: «Девушка, которая донесла на Логинова, опиралась на слова Тихонова»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек, которая стала информатором в деле об обыске номеров российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира по биатлону-2020 в Антхольце, опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

— Ребята, интересное! Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок, — написал в своем Telegram-канале Губерниев. — Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова... Александра Тихонова! Копии документов из Италии у меня на руках, фрагменты опубликую сегодня! Доки официальные!

В субботу, 22 февраля полиция Италии провела обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве. После этого российский спортсмен снялся с выступления в воскресном масс-старте, а позже не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время.