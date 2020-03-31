«Да и золото все липовое, на допинге!» Губерниев против Резцовой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сделал очередную публикацию о трехкратной олимпийской чемпионке по биатлону и лыжным гонкам Анфисе Резцовой.

— Я вот думаю, если человек несколько десятилетий назад выиграл золото в спорте, разве это дает ему пожизненное право нести всякую х... (вульгарное слово, означающее выдумки, чушь. — Прим. «СЭ»), — написал Губерниев. — Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото все липовое, на допинге! Тьфу!

И самое главное: мы делаем культ из таких людей, людей безмозглых, ничего не понимающих, абсолютных пустышек и т.д. Зато великий спортсмен 30 лет назад! — добавил телекомментатор. — Хорошо, что теперь ситуация меняется! И дуралеи, открывая свои рты и совершая дикие поступки, закапывают сами себя!

И ставя точку в истории с моим бывшим кумиром Резцовой. Ребята, дело не в поездке во Владимир и не в прогулках! — написал Губерниев позже. — Дело в том, что на фоне пандемии, угрозы жизни людей, человек оправдывал массовые гулянки, пикники и плевал нам всем в лицо! Стадион переименуем, не сомневайтесь! Точка!

Ранее Губерниев раскритиковал экс-спортсменку за то, что она не соблюдает карантин во время распространения коронавирусной инфекции и выразил намерение лишить стадион в Химках ее имени. Резцова ответила комментатору: «Ты — никто, и звать тебя — никак».

«Я могу сказать, что ты никто и звать тебя никак». Резцова ответила Губерниеву