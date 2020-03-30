«Я могу сказать, что ты никто и звать тебя никак». Резцова ответила Губерниеву

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила телекомментатору Дмитрию Губерниеву.

Ранее Губерниев раскритиковал экс-биатлонистку за то, что она не соблюдает карантин.

— Вон он тоже выставился, раньше поклонялся, кумиром была, — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда». — А сейчас вот придирается... вот такой Губерниев. Хотя никакого права не имеет оскорблять и унижать заслуженного человека. Я могу сказать, что ты никто на Губерниева, и звать тебя никак. И вот так просто оскорблять людей, которые много сделали для страны, никто ему не позволит.

— Из-за чего это произошло?

— Я вчера ехала из Владимира, ездила туда на два дня, брата навестила, к родителям на могилку съездила. И ехала обратно, и мне вот мне, когда я в электричке была, журналисты одной спортивной газеты позвонили. Анфиса Анатольевна, вот карантин, туда-сюда... Я говорю, ну, мы как жили, так и живем, спокойно, вот ездила к брату... Ну, что я нарушила на самом деле? Или вот дети сидят в четырех стенах... ну, а как не подышать воздухом, если парк, если лес хороший под окнами? Не сходить не подышать на воздух — для меня это дико. Я вот это сказала, а он вот зацепился, что я не соблюдаю карантин, я незаконопослушная. Ну, ребята, вы мне покажите закон.

Я поехала во Владимир два дня назад, ни один полицейский нас не остановил, ни спросил ни документов, ни кто вы, ни откуда вы. Мы спокойно приехали во Владимир, мы спокойно так же вернулись к себе домой в Химки. То есть, зеленый коридор и я нигде ничего не нарушила. И когда Дима вот так такую гадость пишет... ну, пусть. Если здравомыслящие руководители, я думаю, они не услышат призывы Губерниева, что стадион там переименовать... Резцова проводит на этом стадионе 20 лет соревнования для детишек на свои призы. Губерниев мне ни разу не привез призы, я покупаю призы и провожу соревнования для детей-лыжников.

«Резцова — лютый позор советского и российского спорта!» Губерниев требует лишить стадион в Химках имени олимпийской чемпионки