Известный комментатор Дмитрий Губерниев продолжает критиковать Анфису Резцову. Ранее он обругал трехкратную олимпийскую чемпионку за то, что она не соблюдает карантин на фоне эпидемии коронавируса.

— Из этих новых 302 случаев в России за сутки 212 приходится на Москву. Из этих 212 — 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет!

«Также коронавирус подтвержден у 17 детей», — сообщили в оперштабе, — привел статистику Губерниев в своем Telegram-канале.

— Это на заметку Анфисе Резцовой и другим идиотам! Берегите себя, люди!

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