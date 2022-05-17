Тихонов: «Нуждов обещает новых спонсоров, а чем он занимался четыре года, работая вице-президентом СБР?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал интервью кандидата на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Алексея Нуждова.

«Нуждов говорит, что он бы назначил главным тренером Каминского, — приводит слова Тихонова Metaratings.ru. — В итоге, если за него проголосуют, у нас будет президент «небиатлонист» и главный тренер «небиатлонист». А чем будут биатлонисты заниматься? Как можно оставлять тренером Шашилова, от которого бегут биатлонистки, а от Каминского — биатлонисты. Кроме Латыпова, с ним никто не хочет тренироваться. Это показывает безграмотность и безответственность Нуждова, который не разбирается в том деле, за которое берется. Почитал бы комментарии на сайтах и посмотрел, что люди над ним смеются. Единственное, в чем он себя проявил, это в организации банкетов и популизме».

Также он поделился мнением о том, что Нужнов обещает регионам новых спонсоров и призовой фонд сто миллионов.

«Нуждов обещает новых спонсоров, а чем он занимался четыре года, работая вице-президентом СБР? Почему все это время в СБР был нищенский бюджет, который к тому же не выполнялся? Все наследие в биатлоне построила моя команда, а эти только разваливают все. За 13 лет моей работы президентом СБР у нас было 24 золотых медали, а в последующие годы только три», — сказал он.

Напомним, что выборы президента СБР состоятся 23 июня.