Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» состав групп национальной команды для централизованной подготовки в сезоне-2022/23.

«Было бы правильнее дождаться выборов президента СБР, а потом уже одним решением без правок определить тренерский штаб и спортсменов, которые будут тренироваться. С Васнецовой недоразумение какое-то, непонятно, почему ее в списках нет. Причина ухода Мироновой от Шашилова к Истомину? Прислушались к мнению спортсменки», — сказал Хованцев «СЭ».

В группах сборной России не оказалось Валерии Васнецовой. Ульяна Нигматуллина и Евгения Буртасова находятся на самоподготовке.