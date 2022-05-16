Хованцев — о группах сборной России по биатлону: «Непонятно, почему Васнецовой нет в списках»
Анатолий Хованцев высказался о составах групп сборной России по биатлону
Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» состав групп национальной команды для централизованной подготовки в сезоне-2022/23.
«Было бы правильнее дождаться выборов президента СБР, а потом уже одним решением без правок определить тренерский штаб и спортсменов, которые будут тренироваться. С Васнецовой недоразумение какое-то, непонятно, почему ее в списках нет. Причина ухода Мироновой от Шашилова к Истомину? Прислушались к мнению спортсменки», — сказал Хованцев «СЭ».
В группах сборной России не оказалось Валерии Васнецовой. Ульяна Нигматуллина и Евгения Буртасова находятся на самоподготовке.
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