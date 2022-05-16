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Хованцев — о группах сборной России по биатлону: «Непонятно, почему Васнецовой нет в списках»

Анатолий Хованцев высказался о составах групп сборной России по биатлону
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» состав групп национальной команды для централизованной подготовки в сезоне-2022/23.

«Было бы правильнее дождаться выборов президента СБР, а потом уже одним решением без правок определить тренерский штаб и спортсменов, которые будут тренироваться. С Васнецовой недоразумение какое-то, непонятно, почему ее в списках нет. Причина ухода Мироновой от Шашилова к Истомину? Прислушались к мнению спортсменки», — сказал Хованцев «СЭ».

В группах сборной России не оказалось Валерии Васнецовой. Ульяна Нигматуллина и Евгения Буртасова находятся на самоподготовке.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Анатолий Хованцев
Валерия Васнецова
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СБР объявил составы групп сборной России по биатлону на сезон-2022/23
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