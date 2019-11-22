Бьорндален рассказал о языковом барьере во время тренировок со сборной Китая

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален, который стал главным тренером мужской сборной Китая, рассказал о сложностях, с которыми сталкивается во время тренировочных занятий с национальной командой.

— Тренировать становится легче с каждым днем, — приводит слова Бьорндалена biathlonworld.com. - Спортсмены плохо говорят по-английски, но многое понимают. Самое сложное — это точно понять, что такое тренировка, и показать эмоции, которые сопровождают это упражнение. Это действительно сложно, иногда почти невозможно получить обратную реакцию.

Ранее стало известно, что четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к Пекину-2022.

Бьорндален — о работе со сборной Китая: «Я получил это предложение еще два года назад»