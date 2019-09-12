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Бьорндален и Домрачева будут готовить сборную Китая к Пекину-2022

11:45
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к Пекину-2022.

— Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону, — цитирует официальный сайт НОК Белоруссии Бьорндалена. — Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами.

Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая, а Домрачева будет готовить женскую команду.

Дополнительная информация

http://www.noc.by/news/domracheva-i-borndalen-budut-trenirovat-komandu-kitaya-po-biatlonu/

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