Бьорндален и Домрачева будут готовить сборную Китая к Пекину-2022

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к Пекину-2022.

— Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону, — цитирует официальный сайт НОК Белоруссии Бьорндалена. — Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами.

Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая, а Домрачева будет готовить женскую команду.