Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал о том, как получил предложение тренировать сборную Китая, сообщает biathlonworld.com.

Ранее стало известно, что четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и Бьорндален подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к Пекину-2022.

— На меня вышли с предложением о работе два года назад, — приводит слова Бьорндалена biathlonworld.com. — Я думал, что это может быть интересно, но долго изучал это со многими людьми. Это заняло некоторое время. Необходимо доверять полностью своему делу. Сейчас мы работаем, но это действительно тяжело — тренировать команду из другого места. В Китае хотят достижения успеха, а времени очень мало. Это работа, которую Дарья и я можем выполнять вместе, и можем сосредоточиться на этом на все 100 процентов.

Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая, а Домрачева будет готовить женскую команду.