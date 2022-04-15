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Сегодня, 13:58

Миронова, Казакевич и Шевченко получили квартиры в Екатеринбурге

Роман Шишов
Корреспондент
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Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин сообщил, что российские биатлонистки Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко получили квартиры в Екатеринбурге. По его словам, это дополнительный стимул для развития и заслуженная награда за результаты.

Миронова и Казакевич завоевали серебро эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Шевченко завоевала бронзу чемпионата Европы в спринте.

«Вручили нашей биатлонистке Насте Шевченко ключи от квартиры в Екатеринбургенаписал Шипулин на своей странице «ВКонтакте». - Заслуженная награда за ее старания, победы и дополнительный стимул развиваться, стремиться к новым медалям, еще больше прославлять нашу Свердловскую область на соревнованиях.

Настя — очень перспективная спортсменка. В свои 22 года она уже завоевала много наград. Одна из последних — бронза на чемпионате Европы в спринтерской гонке. Уверен, что все главные победы у Насти ещё впереди. А мы со своей стороны всегда будем поддерживать талантливых уральских спортсменов.

Кстати, ключи от квартир получили также биатлонистки Ирина Казакевич и Света Миронова, которые на Олимпиаде в Пекине завоевали серебро в эстафете. Гонка, если помните, была очень напряжённая. Девчонки молодцы!".

Анастасия Шевченко
Антон Шипулин
Ирина Казакевич
Светлана Миронова
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