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Сегодня, 13:34

Тихонов назвал верным решением уход Брынзака с поста президента Федерации биатлона Украины

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход со своего поста главы Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

«В связи со сложившейся ситуацией, он принял верное решение, я так считаю. Володя грамотный товарищ во всех отношениях, он профессионал. И все-таки он добился результатов с командой несмотря на то, что у него не такой большой резерв, как у нас. Я его ценю, как человека. Думаю, принятое им решение было взвешенным. Да и какой биатлон может быть сейчас, и в принципе, какой спорт можно развивать в таких условиях», — заявил Тихонов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее стало известно, что Брынзак покидает свой пост из-за давления общественности.

Александр Тихонов
Владимир Брынзак
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