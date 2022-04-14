Тихонов назвал верным решением уход Брынзака с поста президента Федерации биатлона Украины

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход со своего поста главы Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

«В связи со сложившейся ситуацией, он принял верное решение, я так считаю. Володя грамотный товарищ во всех отношениях, он профессионал. И все-таки он добился результатов с командой несмотря на то, что у него не такой большой резерв, как у нас. Я его ценю, как человека. Думаю, принятое им решение было взвешенным. Да и какой биатлон может быть сейчас, и в принципе, какой спорт можно развивать в таких условиях», — заявил Тихонов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее стало известно, что Брынзак покидает свой пост из-за давления общественности.